Станет одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ: Холанд подписал новый контракт с "Мансити"

Норвежский форвард английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд подписал новый контракт с клубом до 2034 года, по которому будет получать 500 тыс. фунтов (609 тыс. долл.) в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком не только клуба, но и Английской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба и профильные СМИ, передает УНН.

Детали

"Эрлинг Холанд подписал новый 10-летний контракт с "Манчестер Сити", согласно которому он останется в клубе до лета 2034 года", - говорится в сообщении.

Как заявил сам Холанд: "Я очень рад, что подписал свой новый контракт и могу с нетерпением ждать, чтобы проводить еще больше времени в этом замечательном клубе".

"Манчестер Сити" - это особенный клуб, полный фантастических людей с замечательными болельщиками, и это среда, которая помогает вытащить из каждого лучшее. Я также хочу поблагодарить Пепа, его тренерский штаб, моих товарищей по команде и всех в клубе, потому что все они очень помогали мне за последние пару лет. Они сделали это таким особенным местом, и теперь я Сити, несмотря ни на что. Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать, чтобы становиться лучше, и стремлюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам достичь большего успеха в будущем", - сказал Холанд.

Также форвард "извинился" перед защитниками команд-соперниц.

"Дорогие защитники, я размышлял над последними несколькими годами, которые мы провели вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения, высоты и низины. Это естественно. Да, у нас были свои противостояния. Но вы подталкивали меня быть лучшей версией себя когда вспыхивали эмоции. Нам всем иногда нужно расслабиться. Так или иначе, в последнее время ходит много слухов. Я понимаю. Иногда вы не хотите, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Поэтому все, что я могу сказать, это "извините". Я здесь, чтобы остаться", - сказал нападающий.

Детали контракта не разглашаются, но, как пишет портал tbrfootball.com, норвежец подписал не только самый длительный контракт в истории английского футбола, но и самый дорогой. По новым контрактом он будет получать 500 тыс. фунтов в неделю без учета бонусов и имиджевых прав.

Таким образом форвард будет получать 26 млн фунтов (31,7 млн долл.) в год.

Дополнение

Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года из дортмундской "Боруссии" за 60 млн евро. За время проведенное в "Мансити", Холанд выигрывал дважды чемпионство АПЛ, Кубок Англии, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок УЕФА, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Англии.

Кроме того, Холанд выигрывал титул "Golden Boy" - ежегодная футбольная награда лучшему футболисту Европы до 21 года.

В нынешнем сезоне "Манчестер Сити" показывает невыразительные результаты, занимая 6 место в таблице АПЛ. Холанд же в нынешнем сезоне провел 28 игр, забил 21 гол и отдал 1 ассист.

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