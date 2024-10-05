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США виділять 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану

США виділять 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану

Київ • УНН

 • 18993 перегляди

Держдеп США оголосив про виділення 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану. Кошти спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, біженців та місцевих громад, а також тих, хто тікає до Сирії.

Державний департамент США у п'ятницю, 4 жовтня, оголосив про виділення 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану. Про це повідомляє  Reuters, пише УНН.

Ця допомога спрямована на задоволення як нових, так і вже існуючих потреб внутрішньо переміщених осіб та біженців у Лівані, а також на підтримку місцевих громад, які приймають ці групи. Крім того, кошти будуть використані для підтримки тих, хто змушений тікати в сусідню Сирію,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей крок є частиною зусиль США щодо полегшення гуманітарної кризи в регіоні, яка ускладнюється тривалими конфліктами та нестабільністю.

З Лівану евакуювали понад 100 громадян Нідерландів05.10.24, 01:54 • 18177 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
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