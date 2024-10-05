США виділять 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану

Державний департамент США у п'ятницю, 4 жовтня, оголосив про виділення 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Ця допомога спрямована на задоволення як нових, так і вже існуючих потреб внутрішньо переміщених осіб та біженців у Лівані, а також на підтримку місцевих громад, які приймають ці групи. Крім того, кошти будуть використані для підтримки тих, хто змушений тікати в сусідню Сирію,