США виділять 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану
Київ • УНН
Держдеп США оголосив про виділення 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану. Кошти спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб, біженців та місцевих громад, а також тих, хто тікає до Сирії.
Державний департамент США у п'ятницю, 4 жовтня, оголосив про виділення 157 мільйонів доларів гуманітарної допомоги Лівану. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Ця допомога спрямована на задоволення як нових, так і вже існуючих потреб внутрішньо переміщених осіб та біженців у Лівані, а також на підтримку місцевих громад, які приймають ці групи. Крім того, кошти будуть використані для підтримки тих, хто змушений тікати в сусідню Сирію,
Зазначається, що цей крок є частиною зусиль США щодо полегшення гуманітарної кризи в регіоні, яка ускладнюється тривалими конфліктами та нестабільністю.
З Лівану евакуювали понад 100 громадян Нідерландів05.10.24, 01:54 • 18177 переглядiв