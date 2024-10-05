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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США выделят 157 миллионов долларов гуманитарной помощи Ливану

США выделят 157 миллионов долларов гуманитарной помощи Ливану

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 00:24  •  1116 просмотра

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Госдеп США объявил о выделении 157 миллионов долларов гуманитарной помощи Ливану. Средства направлены на поддержку внутренне перемещенных лиц, беженцев и местных общин, а также тех, кто бежит в Сирию.

Государственный департамент США в пятницу, 4 октября, объявил о выделении 157 миллионов долларов гуманитарной помощи Ливану. Об этом сообщает  Reuters, пишет УНН.

Эта помощь направлена на удовлетворение как новых, так и уже существующих потребностей внутренне перемещенных лиц и беженцев в Ливане, а также на поддержку местных общин, которые принимают эти группы. Кроме того, средства будут использованы для поддержки тех, кто вынужден бежать в соседнюю Сирию,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг является частью усилий США по облегчению гуманитарного кризиса в регионе, который осложняется длительными конфликтами и нестабильностью.

Из Ливана эвакуировали более 100 граждан Нидерландов4 октября 2024, 22:54 • 3119 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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