США выделят 157 миллионов долларов гуманитарной помощи Ливану

Государственный департамент США в пятницу, 4 октября, объявил о выделении 157 миллионов долларов гуманитарной помощи Ливану. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Эта помощь направлена на удовлетворение как новых, так и уже существующих потребностей внутренне перемещенных лиц и беженцев в Ливане, а также на поддержку местных общин, которые принимают эти группы. Кроме того, средства будут использованы для поддержки тех, кто вынужден бежать в соседнюю Сирию, - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг является частью усилий США по облегчению гуманитарного кризиса в регионе, который осложняется длительными конфликтами и нестабильностью.

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