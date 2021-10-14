США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. США відновлять евакуаційні рейси з Афганістану до кінця 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Strett Journal.
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За даними посадовця Держдепартаменту США, польоти оплачуватиме американська сторона.
Конкретної дати відновлення евакуаційних рейсів ще не оголосили.
Як повідомляє видання, з Афганістану планують вивезти громадян США, які залишилися в країні, та деяких шукачів американської візи.
Нагадаємо
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що покидає країну, щоб не допустити кровопролиття.
Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США із середини серпня вивезли понад 116 тис. людей.