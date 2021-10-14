США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. США возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана до конца 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Strett Journal.
Детали
По данным чиновника Госдепартамента США, полеты будет оплачивать американская сторона.
Конкретной даты возобновления эвакуационных рейсов еще не объявили.
Как сообщает издание, из Афганистана планируют вывезти граждан США, которые остались в стране, и некоторых соискателей американской визы.
Напомним
Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.
Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.
Западные страны эвакуировали из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США с середины августа вывезли более 116 тыс. человек.