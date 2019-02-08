США виділить 57 тисяч доларів на гранти для аграрних вчених України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Американський фонд CRDF Global у співпраці з Міністерством освіти і науки України до 28 лютого приймає проекти від спільних груп американсько-українських дослідників, які спеціалізуються на сільськогосподарських науках. Про це повідомляється УНН із посиланням на сайт CRDF Global.
Повідомляється, що Американський фонд CRDF Global і Міністерство освіти й науки України оголосили проведення Конкурсу спільних досліджень у сфері АПК та альтернативної енергетики.
Конкурс передбачає відбір проектів у двух основних категоріях:
– сільськогосподарські біотехнології, включаючи патологію рослин, генну інженерію, молекулярні маркери і діагностику, а також способи, які зменшують та/або усувають наявність хвороб рослин;
– альтернативна енергетика, включаючи інженерію, нанотехнології, біохімію, мікробіологію і різні дослідження в даній області.
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Переможцям конкурсу вручать 57 тисяч доларів, з яких 50 тисяч піде від фонду CRDF Global й ще 7 тисяч – від Міністерства освіти і науки України.
Як повідомляв УНН, Європейський Союз надає другий транш фінансової допомоги обсягом 54 млн євро на підтримку роботи Фонду енергоефективності України. Ці кошти додаються до першого траншу у 50 млн євро, які у червні Україна вже отримала від ЄС.