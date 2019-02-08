США выделит 57 тысяч долларов на гранты для аграрных ученых Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Американский фонд CRDF Global совместно с Министерством образования и науки Украины до 28 февраля принимает проекты от совместных групп американско-украинских исследователей, специализирующихся на сельскохозяйственных науках. Об этом сообщается УНН со ссылкой на сайт CRDF Global.
Сообщается, что Американский фонд CRDF Global и Министерство образования и науки Украины объявили проведения Конкурса совместных исследований в сфере АПК и альтернативной энергетики.
Конкурс предусматривает отбор проектов в двух основных категориях:
— сельскохозяйственные биотехнологии, включая патологию растений, генную инженерию, молекулярные маркеры и диагностику, а также способы, которые уменьшают и/или устраняют наличие болезней растений;
— альтернативная энергетика, включая инженерию, нанотехнологии, биохимию, микробиологию и различные исследования в данной области.
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Победителям конкурса вручат 57 тысяч долларов, из которых 50 тысяч уйдет от фонда CRDF Global и еще 7 тысяч — Министерства образования и науки Украины.
Как сообщал УНН, Европейский Союз предоставляет второй транш финансовой помощи объемом 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности Украины. Эти средства добавляются первому траншу в 50 млн евро, которые в июне Украина уже получила от ЕС.