США в ОБСЄ засудила проведення російської перепису в Криму

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“Ми стурбовані планом Російської Федерації провести без дозволу України всеросійський перепис населення в період з 15 жовтня по 14 листопада в окупованому Криму. Перепис — ще один прояв кампанії Росії з підриву суверенітету України. Як сторона, яка підписала спільну декларацію „Кримської платформи“, ми підтверджуємо, що Крим це Україна. Санкції щодо Криму будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні”, — підкреслила Острієн.

Звільнити Джеляла

Вона також додала, що США продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення в анексованому Криму, в зв’язку з чим нагадала про справу кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла (за паспортом — Джеляль).

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“Російська окупаційна влада без видимих ​​законних підстав перевели ув’язненого заступника глави Меджлісу кримських татар Нарімана Джеляла в психіатричну лікарню для обстеження. Ми засуджуємо використання Росією каральної психіатрії в Криму для тиску на супротивників окупації і помилкове прирівнювання мирної незгоди до психічного захворювання. Правозахисники задокументували як мінімум 49 таких випадків у Криму з початку окупації. Ми знову закликаємо Росію звільнити Джеляла і всіх інших політв’язнів”, — повідомила представниця американської місії.

Деталі

Крім того, за словами Острієн, США стурбовані повідомленнями про те, що щонайменше 15 кримських татар було затримано 11 жовтня за те, що вони стояли біля будівлі підконтрольного Москві Сімферопольського суду, щоб “продемонструвати свою підтримку політичним в’язням, які постають перед судом всередині”.

Всеросійський перепис населення

Раніше проведення російської перепису населення в Криму і Севастополі засудили у Великій Британії, ЄС, США та Міністерстві закордонних справ України.

Всеросійський перепис населення стартувала 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Збір даних торкнувся і Криму. Жителів півострова росіяни вже переписували в 2014 році, тоді в Криму було відзначено істотну зміну національного складу.

За даними перепису населення, яку Росія в 2014 році провела в Криму, чисельність врахованого постійного населення Криму склала 1,89 мільйона чоловік, а Севастополя — 393 тисячі чоловік.

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Спираючись на ці цифри, українська влада звинувачує Росію в тому, що вона незаконно заселяє тимчасово окупований півострів своїми громадянами. Зокрема, у порівнянні з результатами всеукраїнського перепису населення 2001 року на півострові істотно зменшилася кількість українців і кримських татар.