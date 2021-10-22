США в ОБСЄ засудила проведення російської перепису в Криму

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 19903 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 85267 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 132170 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 116580 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 124302 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 90461 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 77607 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 171573 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87705 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 267886 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5м/с
89%
Популярнi новини

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 45369 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 43808 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 51459 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 16077 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 32600 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 136955 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 171567 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 267882 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 437239 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 424676 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 29228 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 34921 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 35524 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 36688 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 86387 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

США в ОБСЄ засудила проведення російської перепису в Криму

Київ • УНН

 • 12952 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Представниця місії США при Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Кортні Острієн засудила Росію за проведення всеросійського перепису на Кримському півострові. Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційній сторінці місії, передає УНН.

США в ОБСЄ засудила проведення російської перепису в Криму

Цитата

“Ми стурбовані планом Російської Федерації провести без дозволу України всеросійський перепис населення в період з 15 жовтня по 14 листопада в окупованому Криму. Перепис — ще один прояв кампанії Росії з підриву суверенітету України. Як сторона, яка підписала спільну декларацію „Кримської платформи“, ми підтверджуємо, що Крим це Україна. Санкції щодо Криму будуть діяти до тих пір, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні”, — підкреслила Острієн.

Звільнити Джеляла

Вона також додала, що США продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення в анексованому Криму, в зв’язку з чим нагадала про справу кримськотатарського активіста і політика Нарімана Джеляла (за паспортом — Джеляль).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії силовики вломилися в дім громадської активістки через підтримку кримських татар

“Російська окупаційна влада без видимих ​​законних підстав перевели ув’язненого заступника глави Меджлісу кримських татар Нарімана Джеляла в психіатричну лікарню для обстеження. Ми засуджуємо використання Росією каральної психіатрії в Криму для тиску на супротивників окупації і помилкове прирівнювання мирної незгоди до психічного захворювання. Правозахисники задокументували як мінімум 49 таких випадків у Криму з початку окупації. Ми знову закликаємо Росію звільнити Джеляла і всіх інших політв’язнів”, — повідомила представниця американської місії.

Деталі

Крім того, за словами Острієн, США стурбовані повідомленнями про те, що щонайменше 15 кримських татар було затримано 11 жовтня за те, що вони стояли біля будівлі підконтрольного Москві Сімферопольського суду, щоб “продемонструвати свою підтримку політичним в’язням, які постають перед судом всередині”.

Всеросійський перепис населення

Раніше проведення російської перепису населення в Криму і Севастополі засудили у Великій Британії, ЄС, США та Міністерстві закордонних справ України.

Всеросійський перепис населення стартувала 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Збір даних торкнувся і Криму. Жителів півострова росіяни вже переписували в 2014 році, тоді в Криму було відзначено істотну зміну національного складу.

За даними перепису населення, яку Росія в 2014 році провела в Криму, чисельність врахованого постійного населення Криму склала 1,89 мільйона чоловік, а Севастополя — 393 тисячі чоловік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перепис населення в Криму: сімферопольці не хочуть в ньому брати участь

Спираючись на ці цифри, українська влада звинувачує Росію в тому, що вона незаконно заселяє тимчасово окупований півострів своїми громадянами. Зокрема, у порівнянні з результатами всеукраїнського перепису населення 2001 року на півострові істотно зменшилася кількість українців і кримських татар.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$65.17
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68