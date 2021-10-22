США в ОБСЕ осудила проведение российской переписи в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Представительница миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Кортни Остриен осудила Россию за проведение всероссийской переписи на Крымском полуострове. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице миссии, передает УНН.
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“Мы обеспокоены планом Российской Федерации провести без разрешения Украины всероссийскую перепись населения в период с 15 октября по 14 ноября в оккупированном Крыму. Перепись — еще одно проявление кампании России по подрыву суверенитета Украины. Как сторона, подписавшая совместную декларацию „Крымской платформы“, мы подтверждаем, что Крым это Украина. Санкции в отношении Крыма будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украине”, — подчеркнула Остриен.
Освободить Джеляла
Она также добавила, что США продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях в аннексированном Крыму, в связи с чем напомнили о деле крымскотатарского активиста и политика Наримана Джеляла (по паспорту — Джеляль).
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“Российская оккупационная власть без видимых законных оснований перевели заключенного заместителя главы Меджлиса крымских татар Наримана Джеляла в психиатрическую больницу для обследования. Мы осуждаем использование Россией карательной психиатрии в Крыму для давления на противников оккупации и ошибочное приравнивание мирной несогласия к психическому заболеванию. Правозащитники задокументировали как минимум 49 таких случаев в Крыму с начала оккупации. Мы вновь призываем Россию освободить Джелял и всех других политзаключенных”, — сообщила представительница американской миссии.
Детали
Кроме того, по словам Остриен, США обеспокоены сообщениями о том, что по меньшей мере 15 крымских татар были задержаны 11 октября при том, что они стояли у здания подконтрольного Москве Симферопольского суда, чтобы “продемонстрировать свою поддержку политическим заключенным, которые возникают перед судом внутри”.
Всероссийская перепись населения
Ранее проведение российской переписи населения в Крыму и Севастополе осудили в Великобритании, ЕС, США и Министерстве иностранных дел Украины.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Сбор данных коснулся и Крыма. Жителей полуострова россияне уже переписывали в 2014 году, тогда в Крыму было отмечено существенное изменение национального состава.
По данным переписи населения, которую Россия в 2014 году провела в Крыму, численность учтенного постоянного населения составила 1,89 миллиона человек, а Севастополя — 393 тысяч человек.
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Опираясь на эти цифры, украинская власть обвиняет Россию в том, что она незаконно заселяет временно оккупированный полуостров своими гражданами. В частности, по сравнению с результатами всеукраинской переписи населения 2001 года на полуострове существенно уменьшилось количество украинский и крымских татар.