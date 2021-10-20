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Перепис населення в Криму: сімферопольці не хочуть в ньому брати участь

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Жителі Сімферополя неохоче йдуть на контакт з переписувачами, які займаються російським переписом. Про це розповіла кореспонденту Крим.Реалії переписувач з Сімферополя Наталія Майорова, пише УНН.

Перепис населення в Криму: сімферопольці не хочуть в ньому брати участь

Цитата

Наталія Майорова зазначає, що багато хто навіть не відкривають двері переписувачам.

“До спілкування з переписувачами сімферопольці взагалі не готові. Ніхто не відкриває двері ні під’їзду, ні квартири, на листівки-запрошення не реагують, не розуміють — навіщо їм це треба. Приходжу додому, сідаю і пишу пости у групу „Активний Сімферополь“. Все розповідаю, як є і прошу спільних друзів звернутися до жителів моєї ділянки. А в зв’язку з ростом обмежень через пандемію взагалі поки не придумала, що робити”, — розповіла переписувач.

Деталі

МЗС України розцінило дії Москви щодо “всеросійського перепису”, що проводиться в Криму, як подальші спроби легітимізувати спробу анексії півострова і поширити на його територію дію російського законодавства.

Всеросійський перепис населення стартував 15 жовтня і триватиме до 14 листопада. Збір даних торкнувся і Криму. Жителів півострова росіяни вже переписували в 2014 році, тоді в Криму була відзначена істотна зміна національного складу.

За даними перепису населення, яку Росія в 2014 році провела в Криму чисельність врахованого постійного населення Криму склала 1,89 мільйона чоловік, а Севастополя — 393 тисячі чоловік.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ України засудило дії РФ, назвавши їх “недружнім актом”. Україна закликала не визнавати результати перепису.

ЄС та США засудили російський перепис населення в окупованому Криму.

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