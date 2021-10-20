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Перепись населения в Крыму: симферопольцы не хотят в нем участвовать

Киев • УНН

 • 23372 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Жители Симферополя неохотно идут на контакт с переписчиками, которые занимаются русской переписью. Об этом рассказала корреспонденту Крим.Реалии переписчица из Симферополя Наталья Майорова, пишет УНН.

Перепись населения в Крыму: симферопольцы не хотят в нем участвовать

Цитата

Наталья Майорова отмечает, что многие даже не открывают двери переписчикам.

“К общению с переписчиками симферопольцы вообще не готовы. Никто не открывает дверь ни подъезда, ни квартиры, на открытки-приглашения не реагируют, не понимают — зачем им это надо. Прихожу домой, сажусь и пишу посты в группу „Активный Симферополь“. Все рассказываю, как есть и прошу общих друзей обратиться к жителям моего участка. А в связи с ростом ограничений из-за пандемии вообще пока не придумала, что делать ”, - рассказала переписчица.

Детали

МИД Украины расценило действия Москвы по “всероссийской переписи”, проводимой в Крыму, как дальнейшие попытки легитимизировать попытку аннексии полуострова и распространить на его территорию действие российского законодательства.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Сбор данных коснулся и Крыма. Жителей полуострова россияне уже переписывали в 2014 году, тогда в Крыму была отмечена существенное изменение национального состава.

По данным переписи населения, которую Россия в 2014 году провела в Крыму численность учтенного постоянного населения составила 1,89 миллиона человек, а Севастополя — 393 000 человек.

Напомним

Министерство иностранных дел Украины осудило действия РФ , назвав их “недружественным актом”. Украина призвала не признавать результаты переписи.

ЕС и США осудили российский перепись населения в оккупированном Крыму.

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