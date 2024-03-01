США приєдналися до 44 країн в ініціюванні в ОБСЄ розслідування затримань українців російськими силами
Київ • УНН
США приєдналися до 44 країн, що ініціювали розслідування ОБСЄ щодо свавільного затримання росією українських цивільних осіб та інших зловживань.
США приєдналися до 44 країн в ОБСЄ в ініціюванні "московського механізму" для розслідування свавільних затримань цивільних українців та інших зловживань з боку росії, яка вторглася до України, повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер у п'ятницю, пише УНН.
Сполучені Штати приєдналися до 44 країн, які ініціювали Московський механізм ОБСЄ, щоб створити місію для розслідування звинувачень російських сил у свавільних затриманнях українських цивільних осіб та інших зловживаннях. Ми залишаємося відданими підтримці України та притягненню росії до відповідальності
Нагадаємо
Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що держави-члени ОБСЄ ініціювали використання так званого "московського механізму" для розслідування затримання росією українців.
Звіт ОБСЄ щодо затримання рф українців стане доказовою базою на міжнародному рівні - Лубінець про запуск "московського механізму"01.03.24, 10:10 • 31010 переглядiв