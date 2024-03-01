США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами
Киев • УНН
США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.
США присоединились к 44 странам в ОБСЕ в инициировании "московского механизма" для расследования произвольных задержаний гражданских украинцев и других злоупотреблений со стороны россии, которая вторглась в Украину, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в пятницу, пишет УНН.
Соединенные Штаты присоединились к 44 странам, которые инициировали Московский механизм ОБСЕ, чтобы создать миссию для расследования обвинений российских сил в произвольных задержаниях украинских гражданских лиц и других злоупотреблениях. Мы остаемся преданными поддержке Украины и привлечению России к ответственности
Напомним
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государства-члены ОБСЕ инициировали использование так называемого "московского механизма" для расследования задержания россией украинцев.
Отчет ОБСЕ по задержанию рф украинцев станет доказательной базой на международном уровне - Лубинец о запуске "московского механизма"1 марта 2024, 08:10 • 24987 просмотров
США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами
США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.
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