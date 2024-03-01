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США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 09:15  •  17769 просмотра

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США присоединились к 44 странам, инициировавшим расследование ОБСЕ относительно произвольного задержания россией украинских гражданских лиц и других злоупотреблений.

США присоединились к 44 странам в ОБСЕ в инициировании "московского механизма" для расследования произвольных задержаний гражданских украинцев и других злоупотреблений со стороны россии, которая вторглась в Украину, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в пятницу, пишет УНН.

Соединенные Штаты присоединились к 44 странам, которые инициировали Московский механизм ОБСЕ, чтобы создать миссию для расследования обвинений российских сил в произвольных задержаниях украинских гражданских лиц и других злоупотреблениях. Мы остаемся преданными поддержке Украины и привлечению России к ответственности

- отметил спикер Госдепа США в X.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государства-члены ОБСЕ инициировали использование так называемого "московского механизма" для расследования задержания россией украинцев. 

Отчет ОБСЕ по задержанию рф украинцев станет доказательной базой на международном уровне - Лубинец о запуске "московского механизма"1 марта 2024, 08:10 • 24987 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
США приєдналися до 44 країн в ініціюванні в ОБСЄ розслідування затримань українців російськими силами
The US joins 44 countries in initiating an OSCE investigation into the detention of Ukrainians by Russian forces
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