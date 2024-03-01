США присоединились к 44 странам в инициировании в ОБСЕ расследования задержаний украинцев российскими силами

США присоединились к 44 странам в ОБСЕ в инициировании "московского механизма" для расследования произвольных задержаний гражданских украинцев и других злоупотреблений со стороны россии, которая вторглась в Украину, сообщил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер в пятницу, пишет УНН.

Соединенные Штаты присоединились к 44 странам, которые инициировали Московский механизм ОБСЕ, чтобы создать миссию для расследования обвинений российских сил в произвольных задержаниях украинских гражданских лиц и других злоупотреблениях. Мы остаемся преданными поддержке Украины и привлечению России к ответственности - отметил спикер Госдепа США в X.

Напомним

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что государства-члены ОБСЕ инициировали использование так называемого "московского механизма" для расследования задержания россией украинцев.

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