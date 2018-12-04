США планують порушити ситуацію на Азові під час засідання РМЗС ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати мають намір торкнутися теми ситуації в Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Про це повідомив у понеділок представник Державного департаменту високого рангу в ході брифінгу для журналістів, текст якого поширила американське зовнішньополітичне відомство, інформує УНН.
“Головною темою обговорення буде Україна і Керченська протока. Ми маємо намір залучити Росію до відповідальності за ці дії, і ОБСЄ — прекрасне місце для того, щоб європейські країни проявили своє лідерство. Так що США сконцентрують увагу на СММ (Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ), ми також сконцентруємо увагу на порушеннях перемир’я”, — заявив представник Держдепартаменту.
Засідання РМЗС ОБСЄ пройде під італійським головуванням в Мілані 6-7 грудня.
Як повідомляв УНН, США мають намір виробити в Брюсселі спільну позицію НАТО щодо Керченської протоки.