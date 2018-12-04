США планують порушити ситуацію на Азові під час засідання РМЗС ОБСЄ

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сполучені Штати мають намір торкнутися теми ситуації в Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ (РМЗС) Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Про це повідомив у понеділок представник Державного департаменту високого рангу в ході брифінгу для журналістів, текст якого поширила американське зовнішньополітичне відомство, інформує УНН.