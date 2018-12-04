США планируют поднять ситуацию на Азове во время заседания СМИД ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Соединенные Штаты намерены затронуть тему ситуации в Керченском проливе на 25-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом сообщил в понедельник представитель Государственного департамента высокого ранга в ходе брифинга для журналистов, текст которого распространила американское внешнеполитическое ведомство, передает УНН.
“Главной темой обсуждения будет Украина и Керченский пролив. Мы намерены привлечь Россию к ответственности за эти действия, и ОБСЕ — прекрасное место для того, чтобы европейские страны проявили свое лидерство. Так что США сконцентрируют внимание на СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ), мы также сконцентрируем внимание на нарушениях перемирия”, — заявил представитель Госдепартамента.
Заседание СМИД ОБСЕ пройдет под итальянским председательством в Милане 6-7 декабря.
Как сообщал УНН, США намерены выработать в Брюсселе общую позицию НАТО относительно Керченского пролива.