США планируют поднять ситуацию на Азове во время заседания СМИД ОБСЕ

“Главной темой обсуждения будет Украина и Керченский пролив. Мы намерены привлечь Россию к ответственности за эти действия, и ОБСЕ — прекрасное место для того, чтобы европейские страны проявили свое лидерство. Так что США сконцентрируют внимание на СММ (Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ), мы также сконцентрируем внимание на нарушениях перемирия”, — заявил представитель Госдепартамента.

Заседание СМИД ОБСЕ пройдет под итальянским председательством в Милане 6-7 декабря.

Как сообщал УНН, США намерены выработать в Брюсселе общую позицию НАТО относительно Керченского пролива.