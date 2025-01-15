США планують інвестувати в нові технології зброї на основі досвіду війни в Україні - Геґсет
Київ • УНН
Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Геґсет заявив про необхідність інвестицій у нові військові технології. Рішення прийматимуться на основі досвіду використання технологій у війні, яку здійснює росія проти України.
Піт Геґсет, кандидат на посаду міністра оборони США на слуханнях у Сенаті, у контексті теми зброї та нових технологій згадав поле битви війни рф проти України.
Передає УНН із посиланням на Голос Америки.
14 січня, у Комітеті Сенату США зі збройних сил відбулися слухання щодо затвердження кандидатури Піта Геґсета на посаду очільника Пентагону. Під час заходу Геґсет прокоментував низку питань щодо загроз з боку росії, питань допомоги Україні.
Зокрема номінант на посаду очільника Пентагону вказав, що США мають інвестувати в нові технології. Геґсет зауважив, що рішення про інвестиції будуть затверджуватися на основі даних щодо досвіду використання (відповідних технологій - ред.) на війні, яку веде путінська росія в Україні.
Разом з тим, Геґсет зазначив про головне завдання команди Міністерства оборони:
Стримувати та запобігати війнам
Але про Україну Геґсет згадав, коментуючи вивід американських військ з Афганістану.
Номінант на посаду очільника Пентагону звинуватив адміністрацію чинного президента Джо Байдена в демонстрації слабкості.
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