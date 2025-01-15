США планують інвестувати в нові технології зброї на основі досвіду війни в Україні - Геґсет

Піт Геґсет, кандидат на посаду міністра оборони США на слуханнях у Сенаті, у контексті теми зброї та нових технологій згадав поле битви війни рф проти України.

Передає УНН із посиланням на Голос Америки.

14 січня, у Комітеті Сенату США зі збройних сил відбулися слухання щодо затвердження кандидатури Піта Геґсета на посаду очільника Пентагону. Під час заходу Геґсет прокоментував низку питань щодо загроз з боку росії, питань допомоги Україні.

Зокрема номінант на посаду очільника Пентагону вказав, що США мають інвестувати в нові технології. Геґсет зауважив, що рішення про інвестиції будуть затверджуватися на основі даних щодо досвіду використання (відповідних технологій - ред.) на війні, яку веде путінська росія в Україні.

Разом з тим, Геґсет зазначив про головне завдання команди Міністерства оборони:

Але про Україну Геґсет згадав, коментуючи вивід американських військ з Афганістану.

Номінант на посаду очільника Пентагону звинуватив адміністрацію чинного президента Джо Байдена в демонстрації слабкості.

Те, що було розв’язано через ситуацію в Афганістані, - атака 7 жовтня, вторгнення в Україну, - світ визнав слабкість, якою вона була...