США планируют инвестировать в новые технологии оружия на основе опыта войны в Украине - Хегсет

Пит Хегсет, кандидат на должность министра обороны США на слушаниях в Сенате, в контексте темы оружия и новых технологий вспомнил поле битвы войны рф против Украины.

Передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

14 января, в Комитете Сената США по вооруженным силам состоялись слушания по утверждению кандидатуры Пита Хегсета на должность главы Пентагона. Во время мероприятия Хеггсет прокомментировал ряд вопросов относительно угроз со стороны России, вопросов помощи Украине.

В частности номинант на должность главы Пентагона указал, что США должны инвестировать в новые технологии. Хегсет отметил, что решение об инвестициях будут утверждаться на основе данных по опыту использования (соответствующих технологий - ред.) на войне, которую ведет путинская Россия в Украине.

Вместе с тем, Хегсет отметил, что главная задача команды Министерства обороны - «сдерживать и предотвращать войны».

Но об Украине Хегсет вспомнил, комментируя вывод американских войск из Афганистана.

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