Госсекретарь США: "Украина никогда не будет россией. Украина стоит, суверенная и независимая"

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Выступая на мероприятии в мэрии Хельсинки, Финляндия, Блинкен рассказал о том, что война россии против Украины была стратегическим провалом.

"Украина никогда не будет россией. Украина стоит, суверенная, независимая, твердо контролирующая свою судьбу", — сказал госсекретарь.

"Нет никаких сомнений, россия сегодня находится в значительно худшем положении, чем до ее полномасштабного вторжения в Украину, в военном, экономическом и геополитическом плане".

Отвергая претензии кремля, Блинкен сказал: "Мы не стремимся свергнуть российское правительство и никогда этого не делали". Администрации США всегда было понятно, что они будут готовы независимо от того, какой путь выберет россия, войну или дипломатию.

"И если россия выберет войну, мы сделаем три вещи: поддержим Украину, возложим на россию серьезные расходы и укрепим НАТО, сплотив при этом наших союзников и партнеров вокруг этих целей", — сказал Блинкен.

Он повторил, что война россии с Украиной была "стратегической неудачей, которая значительно ослабила" ее мощь, интересы и влияние на долгие годы.

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