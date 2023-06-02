Держсекретар США: "Україна ніколи не буде росією. Україна стоїть, суверенна й незалежна"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у військовому, економічному та геополітичному відношенні росія сьогодні перебуває у гіршому становищі, ніж до війни в Україні, інформує УНН.
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Виступаючи на заході у мерії Гельсінкі, Фінляндія, Блінкен розповів про те, що війна росії проти України була стратегічним провалом.
"Україна ніколи не буде росією. Україна стоїть, суверенна, незалежна, яка твердо контролює свою долю", - сказав держсекретар.
"Немає жодних сумнівів, росія сьогодні перебуває в значно гіршому становищі, ніж до її повномасштабного вторгнення в Україну, у військовому, економічному та геополітичному плані".
Відкидаючи претензії кремля, Блінкен сказав: "Ми не прагнемо повалити російський уряд і ніколи цього не робили". Адміністрації США завжди було зрозуміло, що вони будуть готові незалежно від того, який шлях обере росія, війну чи дипломатію.
"І якщо росія вибере війну, ми зробимо три речі: підтримаємо Україну, покладемо на росію серйозні витрати і зміцнимо НАТО, згуртувавши при цьому наших союзників і партнерів навколо цих цілей", - сказав Блінкен.
Він повторив, що війна росії з Україною була "стратегічною невдачею, яка значно послабила" її міць, інтереси та вплив на довгі роки.
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