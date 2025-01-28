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США передали 90 ракет Patriot зі складів в Ізраїлі до Польщі, які доставлять Україні

США передали 90 ракет Patriot зі складів в Ізраїлі до Польщі, які доставлять Україні

Київ • УНН

 • 29776 перегляди

США транспортували близько 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складів в Ізраїлі до Польщі для подальшої передачі Україні.

Цього тижня Сполучені Штати перекинули близько 90 ракет-перехоплювачів системи ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, звідки вони мають бути доставлені в Україну. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Передача ракет має стратегічне значення для зміцнення української протиповітряної оборони. Потреба в додаткових засобах захисту критичної інфраструктури є одним із ключових запитів Києва до союзників. 

Система Patriot, яку понад 30 років використовував Ізраїль, була знята з експлуатації у 2022 році, оскільки країна перейшла на власні технології ППО.

Доставка стала можливою після затвердження ізраїльською владою. Проте Ізраїль офіційно повідомив терористичну країну, що не здійснює постачання зброї Україні, а лише повертає американське обладнання на склад. 

Наразі літаки США вже транспортували ракети до Польщі, де розташований центр перевезення військової допомоги для України. Київ отримає ракети для використання з наявними батареями Patriot, які вже успішно захищають українське небо. 

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що Держдепартамент США видав розпорядження про тимчасове припинення фінансування програм іноземної допомоги на 90 днів. Призупинення стосується як нових коштів, так і діючих угод, за винятком військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. Відтак Зеленський доручив уряду звітувати щодо призупинених гуманітарних програм американської підтримки. 

Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо американських програм, які призупинені28.01.25, 21:31 • 31618 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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