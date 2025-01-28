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США передали 90 ракет Patriot со складов в Израиле в Польшу, которые доставят Украине

США передали 90 ракет Patriot со складов в Израиле в Польшу, которые доставят Украине

Киев  •  УНН

 • 2115 просмотра

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США транспортировали около 90 ракет-перехватчиков системы Patriot со складов в Израиле в Польшу для дальнейшей передачи Украине.

На этой неделе Соединенные Штаты перебросили около 90 ракет-перехватчиков системы ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, откуда они должны быть доставлены в Украину. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Передача ракет имеет стратегическое значение для укрепления украинской противовоздушной обороны. Потребность в дополнительных средствах защиты критической инфраструктуры является одним из ключевых запросов Киева к союзникам. 

Система Patriot, которую более 30 лет использовал Израиль, была снята с эксплуатации в 2022 году, поскольку страна перешла на собственные технологии ПВО.

Доставка стала возможной после утверждения израильскими властями. Однако Израиль официально уведомил террористическую страну, что не осуществляет поставки оружия Украине, а лишь возвращает американское оборудование на склад. 

Сейчас самолеты США уже транспортировали ракеты в Польшу, где расположен центр перевозки военной помощи для Украины. Киев получит ракеты для использования с имеющимися батареями Patriot, которые уже успешно защищают украинское небо. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что Госдепартамент США издал распоряжение о временном прекращении финансирования программ иностранной помощи на 90 дней. Приостановление касается как новых средств, так и действующих соглашений, за исключением военной помощи Израилю и Египту. Поэтому Зеленский поручил правительству отчитываться о приостановленных гуманитарных программах американской поддержки. 

Зеленский поручил чиновникам дать отчет по американским программам, которые приостановлены28.01.25, 21:31 • 10040 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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