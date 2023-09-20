США не планують найближчим часом надавати Україні ATACMS - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Очікується, що США не нададуть Україні армійські тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) найближчим часом. Про це заявили офіційні особи США, пише CNN, передає УНН.
Деталі
ATACMS не буде частиною нового пакету озброєнь для України, який може надійти вже в четвер, повідомили офіційні особи.
Видання зазначає, що наразі максимальна дальність зброї США, наданої Україні, становить приблизно 93 милі з бомбою малого діаметру наземного запуску.
Доповнення
Керівник відділу закупівель армії США Даг Буш заявив у вівторок, що остаточне рішення щодо ATACMS ще не прийнято.
«Зрештою президент володіє цими повноваженнями», — сказав Буш. «Армія надає дані особам, які приймають рішення, і вони приймуть це рішення на потрібному рівні, маючи правильну інформацію».
Відповідаючи на запитання, яку версію ракети ATACMS зможе надати армія, Буш сказав: «Я думаю, що існують різні версії ATACMS, і я думаю, що це лише частина розмови, яка інформує вищого керівника, який приймає остаточне рішення».
Буш заявив, що кількість ракет ATACMS в інвентарі США, яку він не буде розголошувати, не є обмежуючим фактором для надання ракети Україні. Армія спробує замінити будь-які ракети, передані до Києва, новішими ракетами Precision Strike Missile (PrSM).
Нагадаємо
Президент США Джо Байден може оголосити про значний пакет військової допомоги для України в четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону. Однак, наразі невідомо, чи будуть включені до цього пакету балістичні ракети ATACMS.