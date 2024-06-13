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США не будуть забирати Patriot у Польщі, щоб передати Україні  - Остін

США не будуть забирати Patriot у Польщі, щоб передати Україні  - Остін

Київ • УНН

 • 38518 перегляди

Сполучені Штати не змінюватимуть покриття системи протиракетної оборони Patriot в Польщі і працюють з іншими країнами над тим, щоб надати Україні необхідні їй можливості, включаючи Patriot та інші системи протиповітряної оборони, заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Не буде змін у покритті Patriot в Польщі. Щоб надати Україні те, що потрібно США працюють з іншими. Про це заявив  міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Я бачив повідомлення преси й, що хочу сказати. Не буде змін в нашому покритті Patriot в Польщі, я знаю, що про це повідомляли, але ні, немає змін щодо Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно ми працюємо з іншими для того, щоб надати Україні ті спроможності, яких вона потребує 

- сказав Остін.

В США закликають інших надавати Україні не лише Patriot, а й інші системи ППО13.06.24, 17:10 • 102972 перегляди

Доповнення

AP повідомляло з посиланням на джерела, що США відправлять Україні ще одну ракетну систему Patriot.

Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра, коментуючи інформацію ЗМІ про рішення США передати ще один Patriot з Польщі в Україну, заявив, що переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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