Не будет изменений в покрытии Patriot в Польше. Чтобы предоставить Украине то, что нужно США работают с другими. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Я видел сообщения прессы и что хочу сказать - не будет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше, я знаю, что об этом сообщали, но нет, нет изменений по Польше. Чтобы дать Украине то, что нужно мы работаем с другими для того, чтобы предоставить Украине те возможности, в которых она нуждается - сказал Остин.

В США призывают других предоставлять Украине не только Patriot, но и другие системы ПВО

Дополнение

AP сообщало со ссылкой на источники, что США отправят Украине еще одну ракетную систему Patriot.

Глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера, комментируя информацию СМИ о решении США передать еще один Patriot из Польши в Украину, заявил, что перемещение всей батареи Patriot в Украину является опасным.