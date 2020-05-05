Спрощено процедуру подачі документів для безробітних: що передбачено
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Державна служба зайнятості спростила подачу документів для безробітних. Про це на брифінгу у вівторок розповіла заступниця директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні Державна служба зайнятості спростила подачу документів для безробітних. Ми приймаємо всі документи або в електронному вигляді, або можна покласти їх у скриньку біля центру зайнятості. Також з 24 квітня запроваджена нова послуга - на сьогодні можна подати заяви через онлайн-портал державних послуг "Дія" і вже майже 5 тисяч людей скористались цією послугою. На сьогодні для того, щоб отримати статус безробітного і отримати допомогу, потрібно оформити дві заяви", - сказала Жовтяк.
З її слів, допомога по безробіттю призначається з першого дня реєстрації людини, і навіть якщо людина звільняється "за власним бажанням" на період карантину, допомога від уряду призначається з першого дня.
"Також підвищено мінімальний розмір допомоги по безробіттю – на період карантину він складає 1 тисячу гривень. Максимальний розмір допомоги складає 8 408 грн", - додала Жовтяк.
Як повідомлялося в УНН, у травні рівень безробіття в Україні зріс на 48%, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Кількість безробітних зросла до 456,8 тис. осіб.