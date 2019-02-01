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Справу про масове отруєння у таборі "Орлятко" скерували до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кримінальне провадження щодо масового отруєння у дитячому таборі "Орлятко" у Донецькій області направили до суду. Про це повідомляє УНН  з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 325 КК України за фактом порушення санітарних правил і норм, що спричинило масове отруєння людей", - йдеться в повідомленні.

Так, 31 січня "при наявності достатніх, належних та достовірних доказів" директору філії "Орлятко" позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Яструбок" вручили обвинувальний акт у скоєнні цього злочину.

"Кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду для розгляду по суті", - додали у відомстві.

Санкція статті передбачає посадовій особі штраф до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, директору філії "Орлятко" дитячого закладу оздоровлення повідомлено про підозру через масове отруєння дітей у таборі.

Нагадаємо, у липні 2018 року у таборі "Орлятко" у Донецькій області отруїлися діти. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Табір вирішили закрити від 18 липня. Згодом діагноз "дизентерія" було підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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