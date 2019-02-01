Дело о массовом отравлении в лагере "Орленок" направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Уголовное производство в отношении массового отравления в детском лагере "Орленок" в Донецкой области направлено в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 325 УК Украины по факту нарушения санитарных правил и норм, что повлекло массовое отравление людей", - говорится в сообщении.
Так, 31 января "при наличии достаточных, надлежащих и достоверных доказательств" директору филиала "Орленок" загородного детского учреждения оздоровления и отдыха "Ястребок" вручили обвинительный акт в совершении этого преступления.
"Уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.
Санкция статьи предусматривает должностному лицу штраф до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, директору филиала "Орленок" детского оздоровительного сообщено о подозрении из-за массового отравления детей в лагере.
Напомним, в июле 2018 года в лагере "Орленок" в Донецкой области отравились дети. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины.
Лагерь решили закрыть с 18 июля. Впоследствии диагноз "дизентерия" был подтвержден у 56 детей и 4 взрослых, пострадавших в результате отравления.