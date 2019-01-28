Через масове отруєння дітей у таборі "Орлятко" оголосили підозру

"За погодженням прокуратури Донецької області та за наявністю достатніх, належних та достовірних доказів директору філії "Орлятко" позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Яструбок" повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у прокуратурі, 14 липня 2018 року до філії "Орлятко" ПДЗОВ "Яструбок" прибули на відпочинок 134 дитини віком від 7 до 19 років. А 16-17 липня деяким з них стало зле. Зі скаргами на біль у животі, нудоту та підвищену температуру тіла 94 дитини було госпіталізовано до медичних закладів міст Лиман, Слов’янськ, Краматорськ та Дружківка.

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"У ході досудового розслідування слідчими отримано 94 ухвали суду про призначення комісійних судово-медичних експертиз для встановлення діагнозу у осіб, які отруїлися, та ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, здійснено виїмки та процесуальні огляди документів, допитано 17 працівників табору, у якості потерпілих за письмовими заявами визнано 40 осіб. Прокуратурою надано 12 письмових доручень керівникам територіальних органів поліції про проведення слідчих дій", - прокоментували в поліції.

За висновками експертиз, переважній більшості постраждалих встановлено заключний діагноз "дизентерія Зонне та гострий гастроентеріт, викликаний золотистим стафілококом". Вірогідним фактором передачі інфекції визнано їжу, виготовлену на харчоблоці закладу, зокрема, кашу вівсяну та борщ "український".

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"Слідством доведено, що поширення захворювання серед відпочиваючих і персоналу стало можливим через чисельні порушення вимог санітарного законодавства в роботі харчоблоку, що призвело до реалізації харчового і контактно-побутового шляхів передачі інфекції", - зазначили у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у липні 2018 року у таборі "Орлятко" у Донецькій області отруїлися діти. Після вечері 60 дітей відчули недомагання, підвищення температури та нудоту. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) КК України.

Табір вирішили закрити від 18 липня. Згодом діагноз "дизентерія" було підтверджено у 56 дітей та 4 дорослих, які постраждали внаслідок отруєння.