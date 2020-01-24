Справа Шеремета: суд оголосив перерву в розгляді зміни запобіжного заходу для Антоненка
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Печерський районний суд Києва оголосив перерву в розгляді клопотання про зміну запобіжного заходу ветерану АТО та музиканту Андрію "Riffmaster" Антоненку, який є підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, до 12 лютого, передає кореспондент УНН.
Так, суд оголосив перерву до 12 лютого 10:00 в розгляді клопотання про зміну міри запобіжного заходу Андрію Антоненку.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд залишив ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка, який є підозрюваним у справі вбивства Павла Шеремета, під арештом до 8 лютого.
Раніше Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія "Riffmaster" Антоненка до 8 лютого 2020 року.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.