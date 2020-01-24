Дело Шеремета: суд объявил перерыв в рассмотрении изменения меры пресечения для Антоненко
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Печерский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, до 12 февраля, передает корреспондент УНН.
Так, суд объявил перерыв до 12 февраля 10:00 в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения Андрею Антоненко.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля.
Ранее Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея "Riffmaster" Антоненко до 8 февраля 2020 года.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала о возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищении ее детей.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.