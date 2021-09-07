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Справа "Хізб ут-Тахрір": у Росії відбудуться чергові суди над політв'язнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на Дону відбудуться судові засідання у справі “Хізб ут-Тахрір”. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.

Деталі

Як зазначила Денісова, відбудеться судове засідання щодо Вадима Бектемирова — магістр у сфері ісламських наук, здобув освіту в ліванському університеті “Аль-Джінан”. Від початку репресії в Криму активно підтримував і допомагав політв’язням та відвідував незаконні суди над співвітчизниками. Сьогодні під час суду планують допитати свідків обвинувачення у справі.

Також відбудеться суд над учасниками “другої бахчисарайської групи” Олега Федорова та Ернеста Ібрагімова.

Омбудсмен звернулася до Генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського та до міжнародних правозахисних організацій, щоб вони відвідали судові засідання задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України.

Нагадаємо

27 березня 2019 року в анексованому Криму російські силовики влаштували обшуки в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 людей, зокрема й тих, хто прийшов підтримати кримських татар, чиї домівки обшукували. Тих, що знімали обшуки, зарештували на 5 діб та оштрафували. Активістів заарештували за підозрою у буцімто причетності до забороненої на території Росії і Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

Більшість заарештованих — учасники правозахисного об’єднання “Кримська Солідарність”. Умерова, Бекірова, Ізета, Базарова і Айвазова обвинувачують за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (“Організація діяльності терористичної організації”, до довічного позбавлення волі). Решта по ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (“Участь в діяльності терористичної організації”, до 20 років позбавлення волі). Всім фігурантам справи було також пред’явлено звинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (“Приготування до насильницького захоплення влади”, до 10 років позбавлення волі).

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