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Справа Гринкевичів: суд обирає запобіжні заходи спільникам львівських бізнесменів

Справа Гринкевичів: суд обирає запобіжні заходи спільникам львівських бізнесменів

Київ • УНН

 • 30680 перегляди

Печерський суд Києва розглядає справу про постачання неякісного одягу для Збройних сил України на суму близько 1 мільярда гривень. На першому засіданні обговорювалися запобіжні заходи для двох керівників та представника компаній, що брали участь у справі.

У Печерському суді почався розгляд справи про поставку неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Зокрема, перше слухання розпочали із обрання запобіжних заходів спільникам родини Гринкевичів. А саме запобіжні мають обрати для  двох керівників підприємств та їх представника, які брали безпосередню участь у закупі одягу. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.

Офіс Генерального прокурора вніс на розгляд Печерського районного суду м. Києва клопотання про обрання запобіжних заходів трьом підозрюваним у справі про поставку неякісного одягу для ЗСУ на 1 млрд грн. Підозрювані - двоє керівників підприємств та їх представник.

– повідомили в Офісі Генпрокурора.

Деталі

За даними відомства прокурори просить застосувати до фігурантів запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн кожному.

Надвечір суд розпочав розгляд першого клопотання.

Ще одного учасника злочинної організації оголошено у розшук.

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Раніше прокурор спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Олександр Левчук заявив у суді, що сьогодні розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу та його сину Роману не будуть. Ці слухання відбудуться пізніше.

Нагадаємо

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Того ж дня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці оголосили у розшук Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

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