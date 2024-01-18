Дело Гринкевичей: суд избирает меры пресечения сообщникам львовских бизнесменов

В Печерском суде началось рассмотрение дела о поставке некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. В частности, первое слушание начали с избрания меры пресечения сообщникам семьи Гринкевичей. А именно меры пресечения должны избрать для двух руководителей предприятий и их представителя, которые принимали непосредственное участие в закупке одежды. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Офис Генерального прокурора внес на рассмотрение Печерского районного суда г. Киева ходатайство об избрании меры пресечения трем подозреваемым по делу о поставке некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн. Подозреваемые - двое руководителей предприятий и их представитель. - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным ведомства прокуроры просит применить к фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 500 млн грн каждому.

К вечеру суд приступил к рассмотрению первого ходатайства.

Еще один участник преступной организации объявлен в розыск.

Ранее прокурор специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генерального прокурора Александр Левчук заявил в суде, что сегодня рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и его сыну Роману не будут. Эти слушания состоятся позже.

Напомним

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

В тот же день Офис Генпрокурора сообщал УНН, что правоохранители объявили в розыск Романа Гринкевича для избрания ему меры пресечения.

Игорь Гринкевич имеет статус подозреваемого и по другому делу - о попытке дать взятку. 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР. 500 тысяч долларов предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Сейчас он находится под стражей.