Дело Гринкевичей: суд избирает меры пресечения сообщникам львовских бизнесменов
Печерский суд Киева рассматривает дело о поставках некачественной одежды для Вооруженных сил Украины на сумму около 1 миллиарда гривен. На первом заседании обсуждались меры пресечения для двух руководителей и представителя компаний, участвовавших в деле.
Бизнесмена Игоря Мазепу задержали на украинско-польской границе: что известно
Игоря Мазепу, владельца Concorde Capital, задержали на украинско-польской границе. Как сообщается, этот арест может быть связан с делом, касающимся прав на землю для строительства коттеджного городка премиум-класса.
Украинцев предупредили о фишинговых рассылках, маскирующихся под сообщения СБУ
Украинцев предупреждают о фишинговых электронных письмах якобы от Службы безопасности Украины (СБУ), которые содержат вредоносные файлы, направленные на органы государственной власти. СБУ опровергла эти письма, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами для шпионажа, и призвала не скачивать файлы, на которые есть ссылки.
В оккупированном Симферополе медики приезжают на вызовы на "скорых" с украинскими номерами - СМИ
В оккупированном Симферополе врачи выезжают на вызовы скорой помощи на автомобилях с украинскими номерами, сообщает "Голос Крыма".
Не позволять рф обходить санкции буквально означает блокировать террор - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал к более эффективным действиям, чтобы не дать россии обойти санкции. Он заявил, что все российские ракеты содержат много критически важных компонентов иностранного производства.
В НАТО не исключают, что рф получит ракеты от Ирана
Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО, предположил, что россия может получить ракеты из Ирана. Конкретных доказательств такой передачи пока нет.
Украина и Канада обсудили использование замороженных российских активов
Министр иностранных дел Украины Николай Кулеба и вице-премьер-министр Канады обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине. Кулеба призвал G7 и ЕС к быстрым коллективным действиям.
Украина хочет устроить телемост Зеленского и Си Цзиньпина, чтобы они обсудили проведение мирного саммита
Украина стремится организовать телефонный разговор между президентами Си Цзиньпином и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить саммит по мирной формуле. Это происходит на фоне постоянных усилий Украины, направленных на вывод российских войск с ее территории.
Байден считает, что подавляющее большинство Конгресса США поддерживает помощь Украине - Вloomberg
Президент США Джо Байден заявил, что большинство в Конгрессе поддерживает предоставление помощи Украине, предупредив, что любое блокирование этой помощи может привести к катастрофе.
В центре Киева произошло ДТП: движение в направлении Европейской площади затруднено
ДТП на перекрестке улиц Крещатик - Михайловская в Киеве вызвало осложнение движения транспорта в направлении Европейской площади.