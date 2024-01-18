Справа Гринкевичів: суд арештував одного з фігурантів

Суд обрав одному з фігурантів справи Гринкевичів запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також визначив заставу в розмірі понад 500 млн грн. Про це УНН повідомила речниця Офісу Генпрокурора Надія Максимець.

Суд у повному обсязі задовольнив клопотання прокурора та обрав одному з підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.24 із заставою 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових мінімумів) - повідомила Максимець.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про Андрія Колотила.

Нагадаємо

17 січня ДБР повідомило про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони, та членам злочинної організації, у справі про оборудки з одягом для ЗСУ на 1 млрд грн. Ідеться, зокрема про Ігоря Гринкевича та його сина Романа.

Того ж дня Офіс Генпрокурора повідомляв УНН, що правоохоронці оголосили у розшук Романа Гринкевича для обрання йому запобіжного заходу.

Ігор Гринкевич має статус підозрюваного й у іншій справі - про спробу дати хабар. 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. 500 тисяч доларів пропонувалися за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній під час розслідування кримінального провадження. Наразі він перебуває під вартою.

Романа Гринкевича оголошено в розшук - ДБР