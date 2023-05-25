"Справа Фірташа": керівникам Івано-Франківського та Сумського облгазів повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Головам правлінь АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Сумигаз" повідомлено про підозру у "справі Фірташа". Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про голову правління АТ "Івано-Франківськгаз" Віталія Шульгу та голову правління АТ "Сумигаз" Костянтина Тацького.
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"Служба безпеки і БЕБ продовжують розслідувати корупційні схеми підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа і топменеджменту підконтрольних йому компаній. Під час проведення комплексних заходів задокументовано злочинну діяльність ще двох посадовців, які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що фігурантами є голови правлінь АТ "Івано-Франківськгаз" і АТ "Сумигаз".
"За матеріалами СБУ їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)", - зазначається в повідомленні.
Крім того, на підставі зібраної Службою безпеки доказової бази, керівникам окремих облгазів уже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою або внесення відповідної застави, зокрема АТ "Закарпатгаз" - 169 млн грн, АТ "Хмельницькгаз" - 228 млн грн, АТ "Вінницягаз" - 186 млн грн, АТ "Львівгаз" - 155 млн грн та АТ "Дніпропетровськгаз" - 160 млн грн.
Нагадаємо, Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему привласнення державного газу на мільярди гривень.
"За матеріалами слідства, посадовці "облгазів Фірташа" розкрадали кошти, які передбачалися на закупівлю блакитного палива для обігріву осель українських громадян. Тоді 9-м фігурантам, включаючи Фірташа, було повідомлено про підозру. Щодо п’ятьох з них, які наразі переховуються від правосуддя за кордоном, вирішується питання про оголошення у міжнародний розшук", - інформує СБУ.
Доповнення
Правоохоронці викрили 16 облгазів, які належать бізнесмену Дмитру Фірташу, на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.