"Дело Фирташа": руководителям Ивано-Франковского и Сумского облгазов сообщено о подозрении

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет о председателе правления АО "Ивано-Франковскгаз" Виталие Шульге и председателе правления АО "Сумыгаз" Константине Тацком.

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"Служба безопасности и БЭБ продолжают расследовать коррупционные схемы подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа и топ-менеджмента подконтрольных ему компаний. Во время проведения комплексных мероприятий задокументирована преступная деятельность еще двух должностных лиц, причастных к хищению голубого топлива из газотранспортной системы Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что фигурантами являются председатели правлений АО "Ивано-Франковскгаз" и АО "Сумыгаз".

"По материалам СБУ им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на основании собранной Службой безопасности доказательной базы, руководителям отдельных облгазов уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или внесения соответствующего залога, в частности АО "Закарпатгаз" - 169 млн грн, АО "Хмельницкгаз" - 228 млн грн, АО "Винницагаз" - 186 млн грн, АО "Львовгаз" - 155 млн грн и АО "Днепропетровскгаз" - 160 млн грн.

Напомним, Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила масштабную схему присвоения государственного газа на миллиарды гривен.

"По материалам следствия, должностные лица "облгазов Фирташа" разворовывали средства, которые предусматривались на закупку голубого топлива для обогрева домов украинских граждан. Тогда 9-м фигурантам, включая Фирташа, было сообщено о подозрении. По пяти из них, которые сейчас скрываются от правосудия за рубежом, решается вопрос об объявлении в международный розыск", - информирует СБУ.

Дополнение

Правоохранители разоблачили 16 облгазов, принадлежащих бизнесмену Дмитрию Фирташу, на хищении государственного голубого топлива на миллиарды гривен.