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Справа Дмитрука: суд відправив під варту одного з подільників, хто допоміг нардепу виїхати за кордон

Справа Дмитрука: суд відправив під варту одного з подільників, хто допоміг нардепу виїхати за кордон

Київ • УНН

 • 13206 перегляди

Суд в Одесі обрав запобіжний захід учаснику незаконного переправлення нардепа Дмитрука через кордон. Підозрюваному призначено два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 5 млн грн.

Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці одному з учасників організації незаконного переправлення нардепа Артема Дмитрука через державний кордон. Про це у середу повідомили у ДБР, передає УНН

Деталі 

У ДБР не назвали імені нардепа, але по деталях справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Артема Дмитрука. 

Як повідомляється, підозрюваний має можливість внести заставу у 5 млн грн.

За даними слідства, він контролював та інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча.

Санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Нардеп Артем Дмитрук нелегально перетнув кордон із Молдовою, попросив притулок у поліції, а пізніше вилетів до Рима.

Державне бюро розслідувань встановило обставини та осіб, які незаконно переправили нардепа Дмитрука через державний кордон України.

За даними слідства, йому допомогли троє подільників. Їм наразі повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Двоє, у тому числі організатор, втекли за межі України, одного було затримано.

Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ 02.09.24, 13:34 • 26415 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП

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