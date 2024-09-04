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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело Дмитрука: суд отправил под стражу одного из подельников, кто помог нардепу выехать за границу

Дело Дмитрука: суд отправил под стражу одного из подельников, кто помог нардепу выехать за границу

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 08:25  •  1876 просмотра

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Суд в Одессе избрал меру пресечения участнику незаконной переправки нардепа Дмитрука через границу. Подозреваемому назначено два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.

Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки нардепа Артема Дмитрука через государственную границу. Об этом в среду сообщили в ГБР, передает УНН

Детали 

В ГБР не назвали имени нардепа, но по деталям дела понятно, что речь идет о нардепе Артеме Дмитруке. 

Как сообщается, подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 млн грн.

По данным следствия, он контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним

Нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.

Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа Дмитрука через государственную границу Украины.

По данным следствия, ему помогли трое подельников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Двое, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан.

Нардепа-втікача Дмитрука помітили у торговому центрі Лондона - ЗМІ 2 сентября 2024, 10:34 • 25860 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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