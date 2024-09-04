Дело Дмитрука: суд отправил под стражу одного из подельников, кто помог нардепу выехать за границу
Киев • УНН
Суд в Одессе избрал меру пресечения участнику незаконной переправки нардепа Дмитрука через границу. Подозреваемому назначено два месяца содержания под стражей с возможностью внесения залога в 5 млн грн.
Киевский районный суд города Одессы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из участников организации незаконной переправки нардепа Артема Дмитрука через государственную границу. Об этом в среду сообщили в ГБР, передает УНН.
Детали
В ГБР не назвали имени нардепа, но по деталям дела понятно, что речь идет о нардепе Артеме Дмитруке.
Как сообщается, подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 млн грн.
По данным следствия, он контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег.
Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
Напомним
Нардеп Артем Дмитрук нелегально пересек границу с Молдовой, попросил убежище у полиции, а позже вылетел в Рим.
Государственное бюро расследований установило обстоятельства и лиц, которые незаконно переправили нардепа Дмитрука через государственную границу Украины.
По данным следствия, ему помогли трое подельников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
Двое, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан.
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