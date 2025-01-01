Споживання електрики тримається на рівні вихідного дня: ситуація в енергосистемі в перший день нового року

У перший день 2025 року споживання електроенергії тримається на рівні вихідного дня. Енергосистема продовжує відновлюватись після 13-ти масованих атак армії рф у 2024 році. На енергооб’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це у середу повідомили в Укренерго, передає УНН.

Станом на 7:00 споживання електрики було на 9,7% нижчим, ніж у неділю, 29 грудня. В Укренерго це пояснюють зниженням активності роботи промисловості та бізнесу у перший день року, підвищенням температури повітря і сонячною погодою у більшості регіонів України (що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій).

Вчора, 31 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – у понеділок, 30 грудня.

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Як вказали в Укренерго, українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку 2024 року. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - йдеться у заяві компанії.

Втім в Укренерго зауважили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Актуальну інформацію можна отримати на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

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