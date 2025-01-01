Потребление электричества держится на уровне выходного дня: ситуация в энергосистеме в первый день нового года

В первый день 2025 года потребление электроэнергии держится на уровне выходного дня. Энергосистема продолжает восстанавливаться после 13-ти массированных атак армии рф в 2024 году. На энергообъектах продолжаются аварийно-восстановительные работы. Об этом в среду сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

По состоянию на 7:00 потребление электричества было на 9,7% ниже, чем в воскресенье, 29 декабря. В Укрэнерго это объясняют снижением активности работы промышленности и бизнеса в первый день года, повышением температуры воздуха и солнечной погодой в большинстве регионов Украины (что обусловливает более эффективную работу бытовых солнечных электростанций).

Вчера, 31 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток - в понедельник, 30 декабря.

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Как указали в Укрэнерго, украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после тринадцати массированных атак россиян с начала 2024 года. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. «Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное и заменить уничтоженное врагом оборудование», - говорится в заявлении компании.

Впрочем в Укрэнерго отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Актуальную информацию можно получить на сайтах и официальных страницах в соцсетях облэнерго.

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