Споживання електрики падає на тлі потепління, у двох областях відключення через атаки рф - Укренерго
Київ • УНН
В Одеській та Дніпропетровській областях через наслідки ворожих обстрілів застосовують відключення світла. Споживання електроенергії знижується через потепління, обмеження для населення відсутні.
Споживання електроенергії в Україні поступово знижується через відчутне потепління у кількох областях, обмеження для побутових споживачів не застосовуються, але на Одещині та Дніпропетровщині вимушено введено відключення, повідомили у НЕК "Укренерго" та Міненерго у середу, пише УНН.
Через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях – оператори системи розподілу (обленерго) вимушено застосовують відключення, що зумовлені мережевими обмеженнями
Як вказано, ремонтні роботи у вказаних регіонах тривають.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Причина - підвищення температури повітря у кількох регіонах України
Як повідомляється, сьогодні, 26 лютого, на 9:30, рівень споживання був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня. 25 лютого добовий максимум споживання був увечері - на 1,9% нижчим, ніж максимум понеділка.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Оператор системи передачі вимушено застосовує обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Обмеження не застосовуються для побутових споживачів
Як зауважили в Укренерго, необхідність в ощадливому споживанні зберігається. "Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 19:00", - закликали у компанії.
І вказали, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.
Окупанти атакували енергооб’єкт ДТЕК на Дніпропетровщині26.02.25, 09:18 • 24037 переглядiв