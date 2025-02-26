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Потребление электричества падает на фоне потепления, в двух областях отключения из-за атак рф - Укрэнерго

Киев  •  УНН

 • 9900 просмотра

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В Одесской и Днепропетровской областях из-за последствий вражеских обстрелов применяют отключения света. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления, ограничения для населения отсутствуют.

Потребление электроэнергии в Украине постепенно снижается из-за ощутимого потепления в нескольких областях, ограничения для бытовых потребителей не применяются, но в Одесской и Днепропетровской областях вынужденно введены отключения, сообщили в НЭК "Укрэнерго" и Минэнерго в среду, пишет УНН.

Из-за последствий обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях - операторы системы распределения (облэнерго) вынужденно применяют отключения, обусловленные сетевыми ограничениями

- сообщили в Укрэнерго.

Как указано, ремонтные работы в указанных регионах продолжаются.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Причина - повышение температуры воздуха в нескольких регионах Украины

- отметили в компании.

Как сообщается, сегодня, 26 февраля, на 9:30, уровень потребления был на 1,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня. 25 февраля суточный максимум потребления был вечером - на 1,9% ниже, чем максимум понедельника.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Оператор системы передачи вынужденно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Ограничения не применяются для бытовых потребителей

- указали в Минэнерго.

Как отметили в Укрэнерго, необходимость в экономном потреблении сохраняется. "Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 19:00", - призвали в компании.

И указали, что ситуация в энергосистеме может меняться.

Оккупанты атаковали энергообъект ДТЭК на Днепропетровщине26.02.25, 09:18 • 16327 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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