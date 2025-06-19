Соцмережа Маска Х готує сервіси для переказів, покупок і торгівлі

Платформа X готується до запуску низки фінансових сервісів, включно з інвестиційними та платіжними інструментами.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

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Виконавча директорка X Лінда Яккаріно заявила, що незабаром користувачі платформи зможуть здійснювати фінансові операції прямо в застосунку.

Ви зможете зайти на X і здійснювати всі свої фінансові операції на платформі. І це залежить від того, чи зможу я заплатити вам за піцу, яку ми розділили минулої ночі, чи зробити інвестицію чи обмін. Тож це майбутнє - сказала Яккаріно.

Вона також зазначила, що розглядається можливість запуску кредитної або дебетової картки X вже цього року. Ці плани відповідають баченню Ілона Маска перетворити X на аналог китайського WeChat – застосунку, який поєднує спілкування, оплату та покупки.

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