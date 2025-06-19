Соцсеть X готовит сервисы для переводов, покупок и торговли

Платформа X готовится к запуску ряда финансовых сервисов, включая инвестиционные и платежные инструменты.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Исполнительный директор X Линда Яккарино заявила, что вскоре пользователи платформы смогут совершать финансовые операции прямо в приложении.

Вы сможете зайти на X и совершать все свои финансовые операции на платформе. И это зависит от того, смогу ли я заплатить вам за пиццу, которую мы разделили прошлой ночью, или сделать инвестицию или обмен. Так что это будущее - сказала Яккарино.

Она также отметила, что рассматривается возможность запуска кредитной или дебетовой карты X уже в этом году. Эти планы соответствуют видению Илона Маска превратить X в аналог китайского WeChat – приложения, которое объединяет общение, оплату и покупки.

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