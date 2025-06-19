Соцсеть X готовит сервисы для переводов, покупок и торговли
Киев • УНН
Платформа X готовится запустить финансовые сервисы, позволяя пользователям осуществлять переводы, покупки и торговлю непосредственно в приложении.
Платформа X готовится к запуску ряда финансовых сервисов, включая инвестиционные и платежные инструменты.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Исполнительный директор X Линда Яккарино заявила, что вскоре пользователи платформы смогут совершать финансовые операции прямо в приложении.
Вы сможете зайти на X и совершать все свои финансовые операции на платформе. И это зависит от того, смогу ли я заплатить вам за пиццу, которую мы разделили прошлой ночью, или сделать инвестицию или обмен. Так что это будущее
Она также отметила, что рассматривается возможность запуска кредитной или дебетовой карты X уже в этом году. Эти планы соответствуют видению Илона Маска превратить X в аналог китайского WeChat – приложения, которое объединяет общение, оплату и покупки.
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