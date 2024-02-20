"Сором і ганьба": посол України засудив зсипання українського зерна на колії польськими протестувальниками

Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на інцидент зі зсипанням українського зерна на залізничні колії польськими протестувальниками, засудивши такі дії, пише УНН.

Ми рішуче засуджуємо розсипання українського зерна протестувальниками в Медиці. Поліція повинна реагувати рішуче і покарати тих, хто порушує закон. Це також неповага до праці українських аграріїв в умовах російської агресії, до себе та інших людей. Сором і ганьба, панове! - зазначив Зварич у соцмережі X.

Нагадаємо

Польські фермери заблокували дороги по всій країні, як і пункти пропуску на кордоні з Україною, у вівторок на знак активізації протесту. Демонстранти виступають проти політики ЄС "Зелена угода" та лібералізації торгівлі з Україною. Польські фермери висловлюють невдоволення впливом імпорту дешевих продуктів харчування з України.

У межах акції протесту з українського потяга висипали зерно.