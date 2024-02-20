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"Стыд и позор": посол Украины осудил ссыпание украинского зерна на пути польскими протестующими

"Стыд и позор": посол Украины осудил ссыпание украинского зерна на пути польскими протестующими

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:19  •  9498 просмотра

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Посол Украины в Польше осудил протестующих, которые высыпали украинское зерно из поезда, за неуважение к украинским фермерам.

Посол Украины в Польше Василий Зварич отреагировал на инцидент со ссыпанием украинского зерна на железнодорожные пути польскими протестующими, осудив такие действия, пишет УНН.

Мы решительно осуждаем рассыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна реагировать решительно и наказать тех, кто нарушает закон. Это также неуважение к труду украинских аграриев в условиях российской агрессии, к себе и другим людям. Стыд и позор, господа!

- отметил Зварыч в соцсети X.

Напомним

Польские фермеры заблокировали дороги по всей стране, как и пункты пропуска на границе с Украиной, во вторник в знак активизации протеста. Демонстранты выступают против политики ЕС "Зеленое соглашение" и либерализации торговли с Украиной. Польские фермеры выражают недовольство влиянием импорта дешевых продуктов питания из Украины.

В рамках акции протеста из украинского поезда высыпали зерно.  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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