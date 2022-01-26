Соняшникова олія за рік подорожчала на 85%. Експерти прогнозують подальше зростання вартості
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Вартість соняшникової олії протягом року зросла на 85%. Ціни на цей та низку інших продуктів продовжать зростати. Про це, як повідомляє УНН, заявляють в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
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Падіння обсягів світового виробництва олійних культур у 2020 р. спричинило стрімке зростання світових цін на олію та шрот, що знайшло своє відображення на внутрішньому продовольчому ринку України, де ціна на соняшникову олію зросла на 85 %. На початку січня 2022 року вона коштувала в середньому 61,43 грн/л. Очікується поступове сезонне збільшення відпускної ціни насіння соняшнику, що відобразиться на зростанні ціни соняшникової олії. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, до серпня 2022 року цей вид агропродукції може здорожчати в межах 20 % – до 75 грн/л.
Гречана крупа на початку січня 2022 року проти відповідного періоду минулого року подорожча-ла на 27,6 % – до 47,77 грн/кг, ячна – до 15,80 грн/кг (+21,7 %), пшоняна – до 18,42 грн /кг (+5,2 %). Ця тенденція зберігатиметься й надалі. Очікується, що споживча ціна на гречану крупу може зрости на 15-20 % і перевищити 65 грн/кг, на крупу ячну – на 10-12 % (18 грн/кг), на пшоняну – на 10-15 % (20 грн/кг).
Загалом на продовольчому ринку України спостерігається стійка тенденція до зростання цін практично на всі продукти харчування, яка спостерігатиметься й надалі, зазначила завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", д.е.н. Інна Сало.
За її словами, здорожчання спричинене цілою низкою чинників. Перш за все, це урядове збільшення з січня 2021 року тарифів на електроенергію через скасування пільгового тарифу (+36,6 %), водопостачання (+10,9 %), водовідведення (+17,3 %), підвищення цін на енергоносії, плати за оренду приміщень та комунальних послуг в цілому, рівня заробітної плати працівників, транспортних витрат, зокрема, бензину А-95 (+22 %) тощо.
Підвищення витрат за вказаними напрямами змусило виробників збільшити вартість харчової про-дукції. Відтак, індекс інфляції на споживчому ринку України в 2021 році зріс удвічі – до 10 %.
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