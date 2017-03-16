Сьогодні визначаться усі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. За підсумками сьогоднішніх матчів у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи стануть відомими учасники наступної стадії турніру, передає УНН.
Попри втрату усіх команд від України, у Лізі Європи продовжать виступи в складах іноземних клубах двоє представників "жовто-блакитної" збірної.
Євген Коноплянка разом із "Шальке" в гостях спробує перемогти "Борусія" М. Перший поєдинок завершився внічию 1:1, а сам українець не потрапив навіть до заявки команди на той матч.
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський у складі "Генка" проведе другий матч бельгійського дербі у Лізі Європи з "Гентом". У попередній баталії "Генк" розгромив опонента 5:2, а один із м'ячів забив саме Р.Маліновський.
Зауважимо, що клуб орендованого нападника київського "Динамо" Лукаша Теодорчика бельгійський "Андерлехт" прийматиме на власному полі кіпрський "АПОЕЛ". Перше протистояння завершилося на користь "Андерлехта" 1:0.
Серед інших протистоянь відзначимо протистояння кривдника донецького "Шахтаря" іспанської "Сельти" із російським "Краснодаром", "Манчестер Юнайтед" із "Ростовом", а також італійської "Роми" з французьким "Ліоном".
Додамо також, три поєдинки стартуватимуть о 20:00 за київським часом, усі інші починаючи з 22:05.
Нагадаємо, минулого тижня, українець Р.Маліновський потрапив до симполічної збірної тижня Ліги Європи.