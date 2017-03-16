Сегодня определятся все участники 1/4 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. По итогам сегодняшних матчей 1/8 финала Лиги Европы станут известны участники следующей стадии турнира, передает УНН.
Несмотря на потерю всех команд от Украины, в Лиге Европы продолжат выступления в составах иностранных клубах два представителя "сине-желтой" сборной.
Евгений Коноплянка вместе с "Шальке" в гостях попытается победить "Боруссию" М. Первый поединок завершился вничью 1:1, а сам украинец не попал даже в заявку команды на тот матч.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в составе "Генка" проведет второй матч бельгийского дерби в Лиге Европы с "Гентом". В предыдущей баталии "Генк" разгромил оппонента 5:2, а один из мячей забил именно Р.Малиновский.
Заметим, что клуб арендованного нападающего киевского "Динамо" Л.Теодорчика бельгийский "Андерлехт" примет на своем поле кипрский "АПОЭЛ". Первое противостояние завершилось в пользу "Андерлехта" 1:0.
Среди других противостояний отметим противостояние обидчика донецкого "Шахтера" испанской "Сельты" с российским "Краснодаром", "Манчестер Юнайтед" с "Ростовом", а также итальянской "Ромы" с французским "Лионом".
Добавим также, три поединка стартуют в 20:00 по киевскому времени, все остальные начиная с 22:05.
Напомним, на прошлой неделе, украинец Р.Малиновский попал в символическую сборную недели Лиги Европы.