Сьогодні відбудеться дитяче Євробачення-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Варшаві в неділю, 29 листопада, відбудеться дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2020". Україну представлятиме 14-річний Олександр Балабанов із піснею "Відкривай", передає УНН з посиланням на дані організаторів.
Так, у неділю, 29 листопада о 18:00 відбудеться Гранд-фінал Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020. Суспільне транслюватиме подію на кількох платформах одночасно.
Коментуватиме трансляцію ведучий Тімур Мірошниченко. Речницею для оголошення 12 балів від українського журі стане представниця України на Дитячому Євробаченні-2019 Софія Іванько.
Крім записаних номерів учасників конкурсу, глядачі побачать живі включення, де представник України на Дитячому Євробаченні-2020 Олександр Балабанов спілкуватиметься з ведучими з Варшави. Він виступить під номером 11 із піснею "Відкривай".
Цьогорічне гасло конкурсу — “Зруш світ” (Move the World) — покликане нагадати про силу єдності.
Нагадаємо, минулого року Україну на Дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music.
Пісенний конкурс “Дитяче Євробачення” вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 39 країн. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року.
Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме захід удруге поспіль.